Россия готовится заменить импорт важной сельхозкультуры отечественным урожаем

В 2026 году российское чесночное хозяйство «АгроИнвестРФ» планирует выручить почти два млрд рублей от продаж пряного овоща

Россия перестанет зависеть от импорта одной из важнейших сельскохозяйственных культур — чеснока. На данный момент привычный всем овощ страна все еще импортирует, однако внутреннее производство чеснока в России стремительно растет. При этом отечественные сорта отличаются яркостью вкуса, выраженной жгучестью и ароматом, а спрос на них крайне высок. Об этом URA.RU рассказал фермер и владелец чесночного хозяйства «АгроИнвестРФ» Павел Кувайцев.

«Когда мы начинали в 2019 году, рынок был почти пустой — 90% чеснока в России были импортом, в основном китайским. Я увидел в этом возможность: выращивать продукт, который нужен всем, но практически не производится у нас. Сейчас спрос на него растет с каждым годом. Сети и переработчики готовы брать наш чеснок круглый год — главное, чтобы был объем. Наш чеснок ароматнее импортного, острее и хранится дольше. Он не проходит химобработку, не обесцвечивается и не теряет вкус», — отметил предприниматель.

По его словам, завозимый из Китая (реже — из Египта и Ирана) пряный овощ при долгой транспортировке теряет цвет, специфический вкус, витамины и полезные свойства. В то время как отечественный чеснок попадает на полки магазинов быстро и в свежем виде.

Сегодня Павел Кувайцев выращивает чеснок на площади в 304,5 гектара, готовясь к расширению посадок. Его цель — полностью закрыть внутренний спрос. Отечественный чеснок уже можно найти на полках крупнейших сетей: «Магнита», «Пятерочки», «Ленты», «Перекрестка», «Леруа Мерлен» (как семена) и «Мегастроя». Но пока он есть не во всех регионах.

При этом объемы сбыта российского чеснока также постоянно растут. Так, в 2026 году в планы «АгроИнвестРФ» входит поставка 675 тонн овоща в качестве рассады для фермеров, 60 тонн – в сетевые магазины на семена, 1565 тонн – в продуктовые магазины, а еще 150 тонн Павел Кувайцев планирует переработать в чесночную пасту.

«Общая выручка от реализации такого объема составит почти два млрд рублей. К проекту могут присоединиться партнеры, желающие получать доход от 28 до 70% годовых — с понятной структурой и открытой отчетностью», — подчеркнул бизнесмен. В своем Telegram-канале Павел показывает все данные и шаги компании.