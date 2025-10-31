Количество погибших в ДТП под Тулой резко выросло
31 октября 2025 в 10:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Крупное ДТП произошло на Пролетарском мосту в Туле. Во время инцидента столкнулись трамвай, два микроавтобуса и легковой автомобиль. На данный момент известно о четырех погибших. Об этом информирует местное МВД. Ранее региональное ведомство сообщало о двоих.
