Количество погибших в ДТП под Тулой резко выросло

31 октября 2025 в 10:53
Фото: © URA.RU

Крупное ДТП произошло на Пролетарском мосту в Туле. Во время инцидента столкнулись трамвай, два микроавтобуса и легковой автомобиль. На данный момент известно о четырех погибших. Об этом информирует местное МВД. Ранее региональное ведомство сообщало о двоих.

