Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Daily Express: Британия не успеет «сменить подгузники» в случае ответа России на провокации

Великобритания расширила санкционный список против России
31 октября 2025 в 10:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Британия ужесточила санкции против России

Британия ужесточила санкции против России

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Британия в случае ответа России на санкции против Москвы «не успела бы сменить подгузники». С такой оценкой выступили британские журналисты, а также одно из западных изданий.

«Британская и американская элиты не успели бы сменить подгузники», — сообщает Daily Express. Статья опубликована на сайте СМИ.

Поводом для обсуждения стало недавнее расширение британских санкций против России. Лондон также призывает усилить давление на Москву и обсуждает передачу Киеву дальнобойного вооружения.

Продолжение после рекламы

Введение 19-го пакета санкций Евросоюза против России 23 октября стало очередным этапом давления на Москву, включившим ограничения на российский газ, нефтяные компании, банки и даже импорт унитазов и игрушек. Ранее аналогичные меры принимали США, а Лондон также расширил собственные санкции и обсуждает передачу Киеву дальнобойного оружия. Россия заявила о намерении дать взвешенный ответ на враждебные действия, подчеркивая, что санкции наносят больший ущерб экономике ЕС, чем российской экономике.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал