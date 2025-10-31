Британия ужесточила санкции против России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Британия в случае ответа России на санкции против Москвы «не успела бы сменить подгузники». С такой оценкой выступили британские журналисты, а также одно из западных изданий.

«Британская и американская элиты не успели бы сменить подгузники», — сообщает Daily Express. Статья опубликована на сайте СМИ.

Поводом для обсуждения стало недавнее расширение британских санкций против России. Лондон также призывает усилить давление на Москву и обсуждает передачу Киеву дальнобойного вооружения.

