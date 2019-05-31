Задача рейтинга, по словам специалистов института, изучить связь между криминальной обстановкой и социально-экономической ситуацией в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу два региона тюменской «матрешки», Ямал и ХМАО, вошли в пятерку среди благополучных в рейтинге криминогенности. Это следует из результатов исследования «Института региональных проблем».

«В ЯНАО — низкие преступность и безработица, высокие номинальные зарплаты и реальные доходы», — говорится в документе, с этими показателями регион занимает третье место в рейтинге. На втором месте находится Белгородская область. Лидером рейтинга среди 85 регионов стал Чукотский автономный округ.

ХМАО, который специалисты института отметили как благополучный, занял пятое место. «Высокие доходы и официальные зарплаты, низкая преступность и высокая закредитованность. По-видимому, такое сходство с ЯНАО обусловлено высоким уровнем нефтегазовых доходов и схожими подходами к социальной политике у региональных властей», — говорится в документе. Лишь Тюменская область из всей «матрешки» оказалась почти в середине списка, заняв 46 позицию в рейтинге.

В тройку неблагополучных регионов вошли республики Северная Осетия, Коми и Карачаево-Черкессия. В исследовании указано, что чаще всего там фиксируются случаи мошенничества со страховками, преступления с применением насилия. Одними из факторов, провоцирующих такого рода нарушения, являются низкие зарплаты

Челябинской области специалисты института отдали 54-е место, а Москве 40-е. Пермский край разместился на 35-й строчке рейтинга. Сразу за ним идет Свердловская область — 34-е место. Курганская область по результатам исследования оказалась близка к благополучным регионам и находится на 12 месте.