30 июля 2019

Генпрокурор Чайка выступил с жестким предупреждением после незаконных митингов в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, портрет, чайка юрий
Юрий Чайка потребовал «жестко пресекать» нарушенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал не допустить повтора несанкционированных акций протеста, подобных прошедшей в Москве 27 июля. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент «URA.RU»

Чайка отметил, что в период подготовки к сентябрьским выборам необходимо принять «эффективные меры по организации надзора». «Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились», — подчеркнул генпрокурор. «Жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», — добавил Чайка.

Несанкционированная акция в поддержку так называемых «независимых» кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму из-за сфабрикованных подписей, прошла в центре столицы 27 июля. Полиция насчитала 3,5 тысячи участников. Около тысячи из них задержали, завели несколько уголовных дел.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков призвал кандидатов обжаловать решения об отказе в регистрации в избиркомах и в судах, а не устраивать несанкционированные акции. «Эти оппозиционные кандидаты зря расходуют самые серьезные патроны», — цитирует Полякова ТАСС. «Это позиция тех, кто заведомо не хочет мирного разрешения конфликта», — уточнил он.

На 3 августа власти столицы согласовали митинг независимых кандидатов на проспекте Сахарова. Однако организаторов акции не устроило место, они призвали собраться на несанкционированный митинг на Лубянской площади. Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

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