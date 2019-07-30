Генпрокурор Чайка выступил с жестким предупреждением после незаконных митингов в Москве

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал не допустить повтора несанкционированных акций протеста, подобных прошедшей в Москве 27 июля. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент «URA.RU»
Чайка отметил, что в период подготовки к сентябрьским выборам необходимо принять «эффективные меры по организации надзора». «Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились», — подчеркнул генпрокурор. «Жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», — добавил Чайка.
Несанкционированная акция в поддержку так называемых «независимых» кандидатов, незарегистрированных на выборах в Мосгордуму из-за сфабрикованных подписей, прошла в центре столицы 27 июля. Полиция насчитала 3,5 тысячи участников. Около тысячи из них задержали, завели несколько уголовных дел.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков призвал кандидатов обжаловать решения об отказе в регистрации в избиркомах и в судах, а не устраивать несанкционированные акции. «Эти оппозиционные кандидаты зря расходуют самые серьезные патроны», — цитирует Полякова ТАСС. «Это позиция тех, кто заведомо не хочет мирного разрешения конфликта», — уточнил он.
На 3 августа власти столицы согласовали митинг независимых кандидатов на проспекте Сахарова. Однако организаторов акции не устроило место, они призвали собраться на несанкционированный митинг на Лубянской площади. Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября, в единый день голосования.