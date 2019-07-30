Два новых уголовных дела возбуждено после нападений на силовиков на незаконном митинге в Москве

Участники несогласованной протестной акции ответят за нападения на сотрудников Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По факту нападения на сотрудников Росгвардии на несогласованной протестной акции в Москве возбуждено еще два уголовных дела. Подозреваемыми по ним могут стать участники митинга, вступавшие в стычки с силовиками. Ранее уголовное дело было возбуждено против протестующего, который бросил в бойца ОМОНа мусорный бак.

«По фактам противоправных действий в отношении военнослужащих Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, принято к производству еще два уголовных дела по ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“)», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах. Одно из дел связано с распылением участниками митинга перцового газа из баллончика, от чего пострадали правоохранители. Потерпевшим по второму делу проходит боец Росгвардии, которому один из протестующих метнул в голову обломок гранитного бордюра, отмечает агентство.

На несанкционированной акции, состоявшейся в Москве 27 июля, полиция и Росгвардия задержала 1074 человека. Всего в митинге приняли участие около 3,5 тысяч человек. Среди них, как сообщалось ранее, было замечено большое количество провокаторов, призывавших собравшихся вступать в столкновения с силовиками. Некоторые использовали взрывпакеты и распылили газ возле мэрии Москвы, из-за чего силовикам пришлось доставать противогазы. Один из участников акции, бросивший мусорный бак в бойца ОМОНа, по решению суда арестован на два месяца. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, в отношении него также возбуждено уголовное дело.

Митинг был посвящен тому, что так называемых «независимых кандидатов» не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму, Политологи полагают, что те намеренно сфабриковали подписи избирателей в свою поддержку.