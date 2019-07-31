Феминистки возмутились разделением потребительской корзины на мужскую и женскую

Феминистки осудили разделение потребительской корзины на мужскую и женскую, которое предложил Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии. Такие меры ущемят права женщин, которые тратят массу сил на домашние дела, считает известная российская феминистка, блогер Татьяна Никонова.
«Предлагать женщинам есть меньше, значит, подрывать устойчивость и стабильность любой семьи, потому что на женщину приходится огромное количество домашней работы и ей, скорее, нужно усиленное питание, а вовсе не снижение», — сказала Никонова в беседе с корреспондентом «URA.RU». По словам феминистки, разница между мужчиной и женщиной не настолько велика, чтобы устанавливать разное количество продуктов питания: «Биологически это не обосновано».
Половой деморфизм (различие между самками и самцами) у человека как вида выражен очень слабо, говорит Никонова. К тому же, две женщины могут отличаться по комплекции друг от друга сильнее, чем женщина от мужчины.
«У нас принято уговаривать женщин быть стройными и маленькими. Если этого бы не было, возможно, разница между женщинами и мужчинами была бы еще меньше, чем сейчас», — отметила Никонова.
ФИЦ питания и биотехнологии выступил с инициативой разделить потребкорзину для детей по возрасту, установить разные нормы продуктов для трудоспособных мужчин и женщин.