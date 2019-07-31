Потребительскую корзину россиян предлагают разделить на мужскую и женскую

Набор продуктов для сильного пола оказался заметно дороже Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Состав потребительской корзины предлагают разделить для детей по возрасту, а также установить разные нормы продуктов для трудоспособных мужчин и женщин. С инициативой выступили специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии.

В рекомендациях специалистов указано, что потребительская корзина должна быть рассчитана по отдельности для пенсионеров, детей от одного до трех лет, 4—6 лет и 7—15 лет, для работающих мужчин 16—65 лет и женщин 16—60 лет. При этом при потребкорзина для сильного пола будет требовать на 14% больше средств, чем для дам, пишут «Известия». Пока, как напоминает издание, правительство рассчитывает стоимость потребительской корзины для трудоспособных, пенсионеров и детей.

Потребкорзина для мужчин должна составлять в год 980 кг, а для женщин — 837 кг. Специалисты при расчете увеличили порции мяса и рыбы, овощей, молочной продукции и яиц. При этом сокращены нормы хлеба и картофеля и полностью исключен маргарин. В обновленный список попали йодированная соль, продукты обогащенные микро- и макронутриентами, витамины. Эксперты считают, что обновленная потребительская корзина, которая учитывает возраст и половую принадлежность человека, позволит развиваться правильно физически и умственно, а также вести здоровый образ жизни.

Исходя из рекомендаций ученых, в месяц набор продуктов для женщин будет обходиться в 13,7 тысячи рублей, для мужчин — 16 тысяч рублей, продукты для школьников — 14,9 тысячи рублей. Чтобы прокормить дошколят, придется выложить 10,3 тысячи рублей, а пенсионерам отложить от пособия по старости 13,2 тысячи рублей.