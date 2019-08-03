Финский военный корабль незаконно зашел в российские воды

Военный корабль Финляндии Hämeenmaa незаконно вошел в российские воды. Ведется расследование произошедшего.
«Корабль вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию», — цитирует сообщение Военно-морских сил Финляндии РИА «Новости».
Как пояснил начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен, инцидент произошел 1 августа неподалеку от острова Гогланд. Представитель военного ведомства добавил, что флот не собирался устраивать провокацию.
Как ранее писало «URA.RU», Финляндия ужесточит визовые требования для граждан России. С 1 сентября россияне будут обязаны предоставлять все подтверждающие документы о поездке при подачи заявления на шенген, напоминает телеканал 360. «Скорее всего, это вопрос стандартизации общих правил в ЕС», — пояснил эксперт «Пятому каналу».