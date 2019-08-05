Зеленский сменил главного по Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Владимир Зеленский поставил «контролировать» Донбасс нового человекаФото: Официальный сайт президента Украины
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операциями в Донбассе. Соответствующий указ появился на сайте украинского лидера.

«Назначить генерал-лейтенанта Владимира Кравченко командующим объединенных сил», — говорится в документе. Ранее на данном посту работал Александр Сырский, назначенный бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Сырский же указом Зеленского назначен командующим Сухопутными войсками вооруженных сил Украины.

В 2015 году Кравченко, служа начальником штаба (во время силовой операции Киева против жителей Донбасса), координировал отступление украинских силовиков из Дебальцева. С 2017 года он руководил войсками оперативного командования «Север», уточняет «Царьград».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...