Зеленский сменил главного по Донбассу

Владимир Зеленский поставил «контролировать» Донбасс нового человека
новость из сюжетаВойна на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операциями в Донбассе. Соответствующий указ появился на сайте украинского лидера.
«Назначить генерал-лейтенанта Владимира Кравченко командующим объединенных сил», — говорится в документе. Ранее на данном посту работал Александр Сырский, назначенный бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Сырский же указом Зеленского назначен командующим Сухопутными войсками вооруженных сил Украины.
В 2015 году Кравченко, служа начальником штаба (во время силовой операции Киева против жителей Донбасса), координировал отступление украинских силовиков из Дебальцева. С 2017 года он руководил войсками оперативного командования «Север», уточняет «