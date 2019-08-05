Зеленский сменил главного по Донбассу

Владимир Зеленский поставил «контролировать» Донбасс нового человека Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операциями в Донбассе. Соответствующий указ появился на сайте украинского лидера.

«Назначить генерал-лейтенанта Владимира Кравченко командующим объединенных сил», — говорится в документе. Ранее на данном посту работал Александр Сырский, назначенный бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Сырский же указом Зеленского назначен командующим Сухопутными войсками вооруженных сил Украины.