В России подорожали «школьные наборы»

В Москве родителям придется потратить около 15 тысяч рублей на набор для школьника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне столкнулись с увеличением цены на «школьные наборы» на 2%. Статистику подготовил оператор фиксальных данных «Платформа ОФД», собрав данные от более чем 800 тыс. онлайн-касс в стране.

«Средний чек в июле 2019 года составил чуть более 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года», — сообщают «Известия» со ссылкой на исследование оператора. При этом в Москве родителям придется потратить около 15 тысяч рублей на покупку аналогичного набора, что на 40% больше, чем в регионах.

В состав комплекта, на основе которого подготовлена статистика, попали школьная форма, обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности. Как указано в исследовании, средняя стоимость формы для учащегося составляет 1,8 тысячи рублей. Больше всего выросла стоимость на блузок и рубашек — теперь за них придется заплатить примерно 1,1 тысячи рублей, что превосходит прошлогодние показатели на 30%. При этом обувь и рюкзак для школьника подешевели.