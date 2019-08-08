Зеленский легализует казино на Украине

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Азартные игры на Украине законодательно запрещены с 2009 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

На Украине могут быть легализованы азартные игры. С таким предложением выступил глава государства Владимир Зеленский.

«Мы легализируем работу казино в пятизвездочных отелях», — цитирует Зеленского РИА «Новости». По словам украинского лидера, такая мера призвана оказать положительное влияние на развитие туризма в регионах, расположенных на побережье Черного моря.

Зеленский в должности президента заявлял о необходимости легализовать азартные игры еще в июне. «Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования», — приводит RT его слова. Тогда же украинский лидер призвал отменить и мораторий на продажу земель.

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© Служба новостей «URA.RU»
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