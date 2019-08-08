Серьезных травм пенсионерка не получила, но испытала сильный стресс (фото из архива) Фото: depositphotos.com © URA.RU

83-летняя пенсионерка из Хабаровского края Анна Землякова, отправившись в лес за грибами, попала в трясину и сутки простояла в ней, отпугивая кружащего возле нее медведя рычанием. Об этом сообщил представитель спасательного отряда «Лига спас».

«Землякова отправилась в тайгу 6 августа, но так и не вернулась. Сначала муж пытался найти ее самостоятельно, но не смог и вызвал МЧС. На поиски старушки отправились спасатели, охотники и волонтеры. Ночью бабушку нашли в болотистом овраге, в двух шагах от логова медведя», — приводит Life.ru слова сотрудника отряда.

За время, проведенное в трясине, она по пояс застряла в илистом болоте. Помощь в итоге подоспела вовремя, после чего пенсионерку удалось вытащить из трясины. По данным спасателей, спасенную женщину отвезли в больницу, она не пострадала, но пережила довольно сильный стресс.