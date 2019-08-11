Украинский политолог назвал запретную для Зеленского тему в переговорах с Путиным

Политический эксперт Павел Рудяков рассказал, какая тема в переговорах президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина должна стать запретной для украинской стороны.
«Если восстанавливать диалог с Путиным для того, чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым», — заявил Рудяков порталу Голос.ua. Лидеры двух стран должны вести переговоры по ситуации в Донбассе, считает украинский политолог.
Он отметил, что за нормализацию отношений Киева и Москвы выступают американский президент Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, пишет агентство Nation News. Рудяков также считает, что Путин и Зеленский в любом случае должны восстановить диалог.
Как писало ранее «URA.RU», Зеленский обсудил с Путиным гибель четырех украинских солдат в Донбассе. Украинский лидер в ходе телефонного звонка с российским коллегой заявил, что обстрел украинских военных не приближает страну к миру. В Кремле пояснили, что лидеры сошлись во мнении, что необходимо прекратить огонь по обе стороны, передает RT.