Зеленский обсудил с Путиным украинские потери на Донбассе

Владимир Зеленский призвал Владимира Путина повлиять на конфликт в Донбассе Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой России Владимиром Путиным гибель украинских военных на Донбассе. В телефонном разговоре Зеленский попросил своего коллегу повлиять на ситуацию в регионе.

«Только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел украинской армии — прим. ред.) нас не приближает к миру», — цитирует РИА «Новости» президента Украины. Зеленский уточнил, что попросил Путина «повлиять на ту сторону», имея в виду войска самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Ранее стало известно о гибели четырех украинских солдат на линии соприкосновения в Донбассе. 6 августа войска ДНР и ЛНР дважды обстреляли позиции армии Украины, напоминает RT. На фоне этих событий Зеленский призвал лидеров России, Германии и Франции как можно скорее провести переговоры, уточняет «Утро.ру».