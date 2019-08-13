Размер выплат на ребенка резко возрастет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России изменят правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда.

«В части изменения критериев нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продления срока осуществления ежемесячных выплат до достижения ребенком возраста трех лет», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регламентирует критерии нуждаемости и устанавливает размер пособия до уровня прожиточного минимума — 11,2 тысячи рублей, напоминает RT. С 1990-х годов размер соцпомощи составлял 50 рублей. Приказ Минтруда приведет закон к исполнению.

В 2020 году порядка 856 тысяч семей смогут рассчитывать на это пособие, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. ТАСС уточняет, что число семей, получающих данную помощь, увеличится на 70%.