В мэрии Челябинска готовятся уволить ответственного за облик города

Главный архитектор Челябинска — заместитель главы комитета по градостроительству Николай Ющенко — в скором времени будет отправлен в отставку. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в администрации города.
Подтверждением стало отсутствие Ющенко на заседании муниципального проектного комитета по программе «Город для жизни». Там были все чиновники, причастные к градостроительной сфере, а также общественники. «[Врио главы Челябинска Наталья] Котова просто не захотела видеть Ющенко, что все восприняли как сигнал к его скорой отставке», — пояснил собеседник агентства.
Пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов не стал комментировать будущую отставку Ющенко. «Список участников заседания составляла не Наталья Петровна [Котова]», — заявил он «URA.RU», поясняя отсутствие главного архитектора.
В июле Ющенко исполнилось 60 лет. В должности главного архитектора он начал работать еще с начала 2000-х, когда мэром столицы Южного Урала был Вячеслав Тарасов.
После назначения временным главой Челябинска Котовой в администрации прошла целая волна отставок. Самыми громкими стали увольнения вице-мэра по социальным вопросам Игоря Лопаткина и главы управления дорожного хозяйства Александра Шабалина.