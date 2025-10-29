В Челябинске на улице умер 64-летний велокурьер
Шкробот умер во время очередной поездки на велосипеде
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске на улице Энгельса скоропостижно скончался 64-летний велокурьер Александр Шкробот, известный в Челябинске как «зачетный дед». Велосипедисту стало плохо во время движения.
«Смерть Шкробота подтвердили родственники. Читатели увидели Александра лежащим на проезжей части, но родные говорят, что причина смерти не связана с наездом автомобиля», — информирует портал 74.ru.
В Госавтоинспекции уточнили, что Шкробот ехал на велосипеде по улице Энгельса, где ему стало плохо. Он остановился и упал.
Бывший военный Александр Шкробот известен тем, что в своем почтенном возрасте устроился на работу велокурьером в службу доставки готовой еды и за сутки проезжал на велосипеде до 80 километров. Александр работал круглый год, не расставаясь с велосипедом даже в сильные снегопады и оставаясь при этом оптимистичным, жизнелюбивым и общительным. Шкробот не обижался, когда его называли «зачетный дед», считая, что таким образом окружающие отмечают его отеческое отношение к людям.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!