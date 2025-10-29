В Челябинске на улице умер 64-летний велокурьер

В Госавтоинспекции уточнили, что Шкробот ехал на велосипеде по улице Энгельса, где ему стало плохо. Он остановился и упал.

Бывший военный Александр Шкробот известен тем, что в своем почтенном возрасте устроился на работу велокурьером в службу доставки готовой еды и за сутки проезжал на велосипеде до 80 километров. Александр работал круглый год, не расставаясь с велосипедом даже в сильные снегопады и оставаясь при этом оптимистичным, жизнелюбивым и общительным. Шкробот не обижался, когда его называли «зачетный дед», считая, что таким образом окружающие отмечают его отеческое отношение к людям.