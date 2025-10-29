Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Челябинске на улице умер 64-летний велокурьер

29 октября 2025 в 17:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Шкробот умер во время очередной поездки на велосипеде

Шкробот умер во время очередной поездки на велосипеде

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Энгельса скоропостижно скончался 64-летний велокурьер Александр Шкробот, известный в Челябинске как «зачетный дед». Велосипедисту стало плохо во время движения.

«Смерть Шкробота подтвердили родственники. Читатели увидели Александра лежащим на проезжей части, но родные говорят, что причина смерти не связана с наездом автомобиля», — информирует портал 74.ru.

В Госавтоинспекции уточнили, что Шкробот ехал на велосипеде по улице Энгельса, где ему стало плохо. Он остановился и упал.

Продолжение после рекламы

Бывший военный Александр Шкробот известен тем, что в своем почтенном возрасте устроился на работу велокурьером в службу доставки готовой еды и за сутки проезжал на велосипеде до 80 километров. Александр работал круглый год, не расставаясь с велосипедом даже в сильные снегопады и оставаясь при этом оптимистичным, жизнелюбивым и общительным. Шкробот не обижался, когда его называли «зачетный дед», считая, что таким образом окружающие отмечают его отеческое отношение к людям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал