Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки. О своей неудаче дива рассказала на площадке Instagram.
«Это [очки марки] Jimmy Choo! Она [обезьяна] просто на лицо набросилась!» — рассказывает певица в разделе stories, эмоционально отмечая, что очень испугалась такого поведения животного. Со слезами на глазах Бузова попыталась воззвать к совести обезьяны: «Вам не стыдно?»
Инцидент произошел на Бали. Судя по кадрам, опубликованным Бузовой, ее предупреждали, что очки лучше снять, так как ими могут заинтересоваться животные. Однако телезвезда решила к совету своего спутника не прислушиваться. Стоимость очков бренда Jimmy Choo варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.
Спутники поспешили забрать аксессуар у животных, но очки уже были испорчены. Отшучиваясь, Бузова решила оставить их обезьянам.