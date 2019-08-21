21 августа 2019

Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
На Бали Ольге Бузовой пришлось распрощаться с любимым аксессуаромФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки. О своей неудаче дива рассказала на площадке Instagram.

«Это [очки марки] Jimmy Choo! Она [обезьяна] просто на лицо набросилась!» — рассказывает певица в разделе stories, эмоционально отмечая, что очень испугалась такого поведения животного. Со слезами на глазах Бузова попыталась воззвать к совести обезьяны: «Вам не стыдно?»

Инцидент произошел на Бали. Судя по кадрам, опубликованным Бузовой, ее предупреждали, что очки лучше снять, так как ими могут заинтересоваться животные. Однако телезвезда решила к совету своего спутника не прислушиваться. Стоимость очков бренда Jimmy Choo варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

Спутники поспешили забрать аксессуар у животных, но очки уже были испорчены. Отшучиваясь, Бузова решила оставить их обезьянам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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