На улице Гоголя начали ремонт тротуара за два дня до праздника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Масштабный ремонт дорог и тротуаров в Кургане не удастся закончить к Дню города, который отмечается 24 августа. Это в разговоре с «URA.RU» признали в пресс-службе мэрии.

Ремонт продолжается на многих центральных улицах Кургана. Так, тротуары не готовы на улицах Ленина, Гоголя, Советской. «Левая сторона Ленина до Максима Горького будет выполнена. Остается открытым участок от Горького до Карла Маркса, там будет безопасный проход», — сообщила руководитель пресс-службы мэрии Елена Бессонова.

На улице Ленина одну сторону тротуар почти доделали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорожники, ремонтирующие улицу Ленина, рассказали, что намерены работать всю ночь, чтобы закончить тротуары. Также работы активно ведутся у здания почтамта на улице Гоголя, их начали за два дня до праздника. Удастся ли закончить работы, неизвестно.

На втором тротуаре улицы Ленина работы еще много Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее в мэрии обещали, что работу по обновлению тротуаров постараются закончить до Дня города.