Власти просят курганцев потерпеть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители жалуются на перекопанные тротуары в центре города. На многих улицах при этом ремонтируют сразу обе стороны тротуара, что создает особые трудности для родителей маленьких детей с колясками и пожилых людей.

«Я не понимаю, что за умные люди придумали сначала перерыть тротуар с двух сторон улицы на одном и том же отрезке дороги, а потом проводить ремонт только по одной стороне? На других улицах также. С коляской не пробраться, да и без нее ноги себе переломаешь», — пожаловался читатель «URA.RU», пожелавший остаться неназванным.

ОБновить тротуары обещают к Дню города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пресс-службе мэрии объяснили масштабный ремонт стремлением закончить реконструкции к Дню города 24 августа. «Мы надеемся на понимание горожан, приносим им свои извинения и надеемся, что обновленный вид тротуаров им доставит удовольствие», — прокомментировала руководитель пресс-службы Елена Бессонова.

Ремонтируют нередко сразу обе стороны тротуаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU