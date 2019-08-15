14 августа 2019
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В Кургане перекопали тротуары в центре города. «Ноги переломаешь». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров. Курган, пешеходы, ремонт тротуара, щебень
Власти просят курганцев потерпетьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители жалуются на перекопанные тротуары в центре города. На многих улицах при этом ремонтируют сразу обе стороны тротуара, что создает особые трудности для родителей маленьких детей с колясками и пожилых людей.

«Я не понимаю, что за умные люди придумали сначала перерыть тротуар с двух сторон улицы на одном и том же отрезке дороги, а потом проводить ремонт только по одной стороне? На других улицах также. С коляской не пробраться, да и без нее ноги себе переломаешь», — пожаловался читатель «URA.RU», пожелавший остаться неназванным.

Ремонт тротуаров. Курган
ОБновить тротуары обещают к Дню города
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пресс-службе мэрии объяснили масштабный ремонт стремлением закончить реконструкции к Дню города 24 августа. «Мы надеемся на понимание горожан, приносим им свои извинения и надеемся, что обновленный вид тротуаров им доставит удовольствие», — прокомментировала руководитель пресс-службы Елена Бессонова.

Ремонт тротуаров. Курган
Ремонтируют нередко сразу обе стороны тротуаров
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Ремонт тротуаров. Курган
Город наполнен строительной техникой
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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