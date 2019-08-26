Европа лишит астронавтов российских кораблей «Союз»

Сейчас «Союзы» являются единственным средством доставки космонавтов на МКС Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Европейское космическое агентство (ЕКА) вскоре перестанет пользоваться российскими кораблями «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). С таким заявлением выступил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — цитирует «Интерфакс» слова Пишеля с выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе. По утверждению Пишеля, решение связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. Не исключено, что в случае, если Россия и США договорятся о «перекрестных полетах», европейские астронавты снова пересядут на российские корабли. Пока что «Союзы» являются единственным средством доставки космонавтов на МКС, США разрабатывает собственные корабли.

Ранее «Союз МС-14», стартовавший с Байконура с созданным на Урале роботом «Федором» на борту, не смог состыковаться с МКС. Повторная состыковка должна состояться 27 августа, уточняет «Национальная служба новостей».