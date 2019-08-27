Россиянам посоветовали срочно строить карьеру, пока их коллеги ленятся

Россияне все чаще теряют работу из-за нежелания развиваться Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Экономический кризис в России

Амбициозные россияне могут легко построить карьеру с нуля, поскольку большинство их соотечественников ленивы и не желают развиваться. Такую оценку в беседе с «URA.RU» дал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Кроме того, по мнению эксперта, данные доклада BCG и WorldSkills о 34 млн россиян, работающих «в квалификационной яме», слишком преувеличены.

Как объяснил Валинуров, в России у любого человека очень большие возможности для карьерного роста, поскольку «большинство людей ленивы» и не задумываются о перспективах. «Можно рассмотреть самый простой пример: человек много лет подряд работает продавцом в крупной сети. Ну и что в этой профессии такого интересного и кайфового? Ведь гораздо лучше постепенно расширять свои навыки и стать менеджером по закупкам или хотя бы старшим мерчендайзером. Вместо этого люди остаются на той должности и меняют место работы», — рассказал эксперт.

Вместе с тем Валинуров считает, что информация о 34-х миллионах россиян, которые трудятся не своей квалификации, вряд ли соответствует действительности. «Про 34 миллиона это преувеличение. У нас всего трудоспособного населения не более 70 миллионов человек. Но действительно есть тенденция, когда сотрудники (даже с высшим образованием) из-за нежелания приобретать дополнительные навыки будут терять работу», — заключил эксперт.

Ранее BCG и WorldSkills опубликовали совместный доклад о ситуации на рынке труда в России. Согласно данным аналитиков, свыше 30 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции. Эту точки зрения уже оспорили экономисты.