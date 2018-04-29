В России будет уволен каждый седьмой. Какие профессии устарели

11:39 29 апреля 2018 0

Под угрозой остаться без работы окажутся прежде всего специалисты средней квалификации Фото: Илья Московец © URA.RU

Большая кадровая революция ожидает Россию уже в самое ближайшее время. Некоторые профессии полностью исчезнут, другие будут заменены роботами. Чтобы оставаться конкурентоспособными в эпоху цифровизации, людям придется отказаться от концепции, согласно которой мы учимся в жизни только один раз, после чего работаем.

Чья карьера может рухнуть в любой момент, какие действия надо предпринимать уже сейчас, чтобы не оказаться на бирже труда и какую профессию стоит рекомендовать своим детям — «URA.RU» рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов уверен — россиянам придется учиться всю жизнь из архива Р.Уразова

Мы столкнулись с серьезной проблемой: темпы появления новых технологий критически возросли. За время массового внедрения телевидения успело вырасти целое поколение, сегодня технологические новации, которые оказывают влияние на глобальные рынки, начинают работать с максимальным охватом в течение трех-пяти лет. Это означает, что ваши компетенции с такой же скоростью теряют актуальность. Это действительно шок, потому что все мы привыкли учиться только один раз, а потом в лучшем случае добирать какие-то узкие компетенции. Сейчас же должны привыкать к тому, что этим придется заниматься всю жизнь. Причем многим нужно будет не просто учиться, а переучиваться.

По данным исследования TheBostonConsultingGroup (BCG), Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Сбербанка, от 9% до 50% всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в ближайшее десятилетие по причине цифровизации. Примерно 65% нынешних учеников младших классов, став взрослыми, будут владеть не существующими сегодня профессиями — такими, например, как юрист по вопросам применения искусственного интеллекта или биолог, выращивающий искусственные органы.

Более того, уже сейчас знания, который студент-айтишник получает на первом курсе, с большой долей вероятности уже к пятому курсу не будут востребованы. Понятно, что существуют достаточно консервативные отрасли, однако их число уменьшается.

Под ударом сегодня находится средний персонал: бухгалтеры, кадровики, офис-менеджеры, административный персонал. Везде, где текущие технологии автоматизации интеллектуальной деятельности способны заменить людей, они немедленно их меняют.

Если бы все было абсолютно рыночно (не было бы никакой системы защиты со стороны государства), то мы бы говорили о колоссальном масштабе проблемы. Но адаптация идет. Она сгладит негативный эффект от изменений, которые происходят на рынке труда. По нашим оценкам, до 2025 года около 10 млн россиян должны будут переучиться. Всего у нас насчитывается около 70 млн экономически занятых граждан, то есть получается, что проблема цифровизации коснется каждого седьмого.

Многих рабочих уже скоро заменят роботы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшие пять-десять лет произойдет «поляризация квалификаций»: востребованными будут профессии наиболее высокой и наиболее низкой квалификации. В то же время количество рабочих мест среднего уровня квалификации будет испытывать наиболее сильное давление новых технологий. Проблема заключается не только в том, что надо переучиться. На рынке в настоящий момент отсутствует адекватное предложение по системе ускоренной подготовки кадров. Стандарты институтов, отвечающих за это, не успевают отвечать на вызовы времени — сейчас так и не создано оптимальных систем. К счастью, в нашей стране об этом уже задумались. В марте президент Владимир Путин поручил создать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки кадров.

Еще один момент: сегодня необходимо максимально обдуманно подходить к выбору профессии. Например, программисты в чистом виде перестали быть нужны: инструменты программирования создает ограниченное число людей. Сам же навык программирования стал сквозным: если раньше он был уделом сисадминов и людей, трудившихся в отделах разработки, то сейчас нужен почти любому человеку. Все это возвращает нас к вопросу важности профориентации. У человека еще в школе должна быть возможность не только узнать о существующих профессиях, но и попробовать их под руководством опытных наставников.