Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

По мнению Саломе Зурабишвили, Россия должна начать уважать грузин Фото: Официальный сайт НАТО

новость из сюжета Обострение ситуации между Грузией и Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Тбилиси будет восстанавливать отношения с Москвой только в случае изменения российской позиции. Об этом глава государства заявила в эфире телеканала Euronews.

«Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — отметила Зурабишвили. По словам грузинского лидера, сразу после того, как позиция политического руководства РФ претерпит изменения, можно будет надеяться на нормализацию межгосударственных отношений. Более того, между странами в этом случае, возможно, будут восстановлены и дипломатические отношения, которые были разорваны еще в 2008 году после событий в Южной Осетии.

Отношения России и Грузии обострились после беспорядков в Тбилиси. Они начались во время Межпарламентской ассамблеи православия, на которой депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию с 8 июля, напоминает агентство Nation News.

Позднее отношения между двумя странами ухудшились из-за инцидента на телеканале «Рустави 2», журналист которого в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его родителей.