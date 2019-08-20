Познер отреагировал на увольнение грузинского телеведущего, оскорбившего Путина

Решение об увольнении с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, который ранее оскорбил президента РФ Владимира Путина, является правильным, но запоздалым. Об этом «URA.RU» заявил телеведущий Владимир Познер.
«Раньше я уже комментировал аморальный поступок этого грузинского журналиста, считаю, что он поступил тогда глупо и недопустимо. Сегодня услышал о решении руководства „Рустави 2“ уволить данного журналиста. Мне сложно реагировать как-то на такое решение. Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца. Лексика, которую господин Габуния использовал в своем „знаменитом“ выступлении, для меня просто неприемлема», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом агентства.
В июле телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно выражался в адрес Владимира Путина и его родителей. Его скандальное заявление было сделано на фоне антироссийских митингов в Грузии и запрета на полеты российских компаний в эту страну. Гендиректор «Рустави 2» Николоз Гварамия после инцидента говорил, что полностью поддерживает своего сотрудника, однако впоследствии все же решил временно отстранить Габунию от работы. Позже у канала «Рустави 2» сменился собственник. Его новый владелец уволил Гварамию и пообещал больше не допускать на канале антироссийской риторики.