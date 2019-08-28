В России снизились цены на овощи

По данным Росстата, к августу в России заметно снизились цены на овощи и фрукты: помидоры подешевели на 7,9%, а репчатый лук — на 6,9%. Как отметил в разговоре с «URA.RU» старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, наибольшее колебание цен коснулось продуктов высокого качества, которые продаются на рынках.
«Здесь нет ничего удивительного. Это вопрос солнечной ясности, — отметил собеседник агентства. — Если мы берем все тепличные овощи, то они все разного качества. Те, что можно встретить в магазине, они качества не самого лучшего, на них цена прыгает не сильно. Что продается на рынке — вкусное — на них цена изменяется значительно. Цены на помидоры и в два раза могут снизиться, если рассматривать дорогие, азербайджанские. Зимой они стоят по 350-400 рублей за килограмм, а сейчас около 150-160 рублей».
К декабрю этого года овощи и фрукты ожидает очередное подорожание, говорит экономист. «Я полагаю, что подорожают, как обычно, раза в полтора», — подчеркнул Жаворонков.
В этом году цены на плодоовощную продукцию в стране снизились в среднем на 3,3%. Самые заметные скачки цен коснулись помидоров, лука, моркови и картофеля. В Московской области в разгар летнего сезона сильнее всего подешевели сладкие перцы — цена на них снизилась на 32,28%, передает «Подмосковье сегодня». Свежие томаты там подешевели более чем на 21%, а огурцы — более чем на 30%.