Forbes огласил список лучших российских банков для миллионеров

Новый лидер обошел подразделение Сбербанка Фото: depositphotos.com

Первое место в рейтинге банков для богатых клиентов по версии журнала Forbes занял «Альфа Private» («дочка» Альфа-банка — прим. ред.). Он подвинул с первого места Sberbank Private Banking, который признавался лучшим на протяжении трех лет. Новый лидер опередил подразделение Сбербанка, набрав 84,4 балла.

«Последние три года банк улучшал свои позиции в рейтинге — в 2018 году был вторым, в 2017-м — третьим, а в 2016-м — четвертым. За прошедшие 12 месяцев капитал под управлением „Альфа Private“ вырос на 22%», — сообщают на сайте Forbes.

Третье место, как пишет RNS , досталось старейшему частному банку с подразделением в России Friedrich Wilhelm Raiffeisen (83,9 балла). За тройкой лидеров разместились «Private Banking ВТБ» (73,9) и UniCredit Private Banking Russia (69,3). А лучшим иностранным банком признан швейцарский банк UBS.

Список лучших российских банков для миллионеров основан на результатах опроса финансистов и представителей банковской индустрии. Также на рейтинг повлияли и другие показатели: число клиентов и офисов, ставки по депозитам и активы.