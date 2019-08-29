Трое донецких ополченцев погибли при обстреле украинских силовиков

Три ополченца погибли и еще пятеро получили ранения в Донбассе в результате минометного обстрела со стороны украинских позиций. Об этом сообщили журналистам представители народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По информации представителей ДНР, обстрел произошел в 18:30 со стороны позиций 35-й бригады морской пехоты ВСУ. «Противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибра 120 миллиметров», — цитирует RT информационное сообщение.
При этом в Донецке не исключили, что ВСУ намеревались произвести обстрел грузовика с резервуаром для воды, который находился неподалеку, уточняет «