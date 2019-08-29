29 августа 2019

Трое донецких ополченцев погибли при обстреле украинских силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Попытка захвата резиденции Рината Ахметова. Донецк. Украина , автомат, армия, военные, ополчение
Украинские военные выпустили порядка 15 мин калибра 120 ммФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Три ополченца погибли и еще пятеро получили ранения в Донбассе в результате минометного обстрела со стороны украинских позиций. Об этом сообщили журналистам представители народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По информации представителей ДНР, обстрел произошел в 18:30 со стороны позиций 35-й бригады морской пехоты ВСУ. «Противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибра 120 миллиметров», — цитирует RT информационное сообщение.

При этом в Донецке не исключили, что ВСУ намеревались произвести обстрел грузовика с резервуаром для воды, который находился неподалеку, уточняет «Царьград». Ранее в результате боестолкновения с украинской диверсионной группой под Горловкой трое ополченце в народной милиции ДНР были захвачены в плен.

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© Служба новостей «URA.RU»
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