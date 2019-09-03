Гули показал фото с приближенным, избившим потомственного вора в законе

Дикий Арман стал причиной конфликта между криминальными авторитетами Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Гули (Надыр Салифов) опубликовал фото в социальной сети со своим приближенным по прозвищу Дикий Арман (Арман Джумагельдиев). Ранее Арман избил потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежовича) на встрече с Гули.

«Дикий Арман стал причиной конфликта между Гули и вором в законе Бадри Когуашвили. Последний выступил против криминального авторитета и пытается собрать сходку воров по поводу недавнего инцидента», — сообщает ИА «Прайм Крайм».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Турции во время встречи с вором в законе Гули его приближенный избил потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович). Во время разговора Гурам вел себя достаточно дерзко, и это привело к тому, что человек из окружения Гули начал драку.

Как сообщает портал « Электронный город» , Арман Джумагельдиев был причастен к ряду криминальных разборок на территории городов Алматы и Шымкент. Так, во время выборов президента Казахстана в 2005 году он устроил массовую драку в ресторане, где находился оппозиционный кандидат.