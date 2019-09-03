Гули показал фото с приближенным, избившим потомственного вора в законе

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Клипарт. pixabay.com, татуировки, вор в законе, рука
Дикий Арман стал причиной конфликта между криминальными авторитетамиФото: pixabay/Pixabay License
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Противостояние воров в законе

Вор в законе Гули (Надыр Салифов) опубликовал фото в социальной сети со своим приближенным по прозвищу Дикий Арман (Арман Джумагельдиев). Ранее Арман избил потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежовича) на встрече с Гули.

«Дикий Арман стал причиной конфликта между Гули и вором в законе Бадри Когуашвили. Последний выступил против криминального авторитета и пытается собрать сходку воров по поводу недавнего инцидента», — сообщает ИА «Прайм Крайм».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Турции во время встречи с вором в законе Гули его приближенный избил потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович). Во время разговора Гурам вел себя достаточно дерзко, и это привело к тому, что человек из окружения Гули начал драку.

Как сообщает портал «Электронный город», Арман Джумагельдиев был причастен к ряду криминальных разборок на территории городов Алматы и Шымкент. Так, во время выборов президента Казахстана в 2005 году он устроил массовую драку в ресторане, где находился оппозиционный кандидат.

Гули опубликовал фото с приближенным по прозвищу Дикий Арман (на фото стоит)
Фото: скриншот страниц Гули в «Instagram»

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