Валентина Гафта частично парализовало

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который перенес инсульт, частично парализовало. Сейчас актер находится на реабилитации в одной из московских клиник
«У артиста возникли некие проблемы, и ему потребовалась консультация главного уролога. Не исключено, что актеру потребуется хирургическое вмешательство», — передает портал «Дни.ру». Отмечается, что в марте 2018 года СМИ сообщали, что Графт якобы почувствовал недомогание и обратился к врачам. Однако 84-летний артист опроверг эту информацию. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий в окружении артиста.
Валентин Гафт является советским и российским актером театра и кино, а также театральным режиссером, поэтом и писателем. Артист известен ролями в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…» и другим.