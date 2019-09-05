Путин пошутил про предельный президентский возраст. «Пока не дотягиваю»

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Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, смех, портрет, путин владимир
Владимир Путин «пока не дотягивает» до предельного возрастаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента. Своим мнением глава государства поделился на пленарном заседании Восточного экономического форма (ВЭФ).

«Я пока не дотягиваю», — цитирует президента России «Газета.ру». Так Путин отреагировал на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который заявил, что в его стране повысили предельный возраст для его должности до 95 лет.

На данный момент российскому лидеру 66 лет. Премьер-министру Малайзии, который является главой государства, Мохамаду 94 года.

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