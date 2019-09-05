Владимир Путин «пока не дотягивает» до предельного возраста
Российский лидер Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента. Своим мнением глава государства поделился на пленарном заседании Восточного экономического форма (ВЭФ).
«Я пока не дотягиваю», — цитирует президента России «Газета.ру». Так Путин отреагировал на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который заявил, что в его стране повысили предельный возраст для его должности до 95 лет.
На данный момент российскому лидеру 66 лет. Премьер-министру Малайзии, который является главой государства, Мохамаду 94 года.