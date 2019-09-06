Европейский политик назвал ненормальными людей, не имеющих детей

Люди, которые не имеют детей, могут считаться ненормальными. Об этом в ходе проходившей в Будапеште конференции публично заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер.
«Те, кто отказывается заводить детей, стоит на стороне смерти. Рождение детей в современном мире уже является вопросом общественного интереса, а не сугубо частным делом», — цитирует европейского политика Financial Times.
Кевера горячо поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, наилучшим решением проблемы низкой рождаемости в его стране должно стать введение экономических стимулов для семей, а не рост количества мигрантов. Венгерский лидер полагает, что нужно создать условия, при которых семьям было бы «выгоднее иметь детей, чем не иметь их».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье — это норма. На встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, когда тот назвал троих детей в семье огромным количеством, Путин ответил, что это не огромное, а нормальное количество. «Не огромное, нормальное. Это правильно», — подчеркнул глава государства.