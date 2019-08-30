Путин назвал «правильное» количество детей в семье

Владимир Путин предложил поддерживать многодетные семьи Фото: официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал семью, в которой есть три ребенка, нормальной и правильной. Об этом он заявил при встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Во время беседы Чибис затронул проблему «закрытых» городов. Он обратил внимание на качество жизни в семьях с «огромным количеством детей», уточнив, что почти во всех таких семьях по три ребенка. «Не огромное [количество], нормальное. Это правильно», — приводит слова Путина «Национальная служба новостей».