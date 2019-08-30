Путин назвал «правильное» количество детей в семье

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Путин , портрет, путин владимир
Владимир Путин предложил поддерживать многодетные семьиФото: официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал семью, в которой есть три ребенка, нормальной и правильной. Об этом он заявил при встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Во время беседы Чибис затронул проблему «закрытых» городов. Он обратил внимание на качество жизни в семьях с «огромным количеством детей», уточнив, что почти во всех таких семьях по три ребенка. «Не огромное [количество], нормальное. Это правильно», — приводит слова Путина «Национальная служба новостей».

Ранее президент РФ призывал россиян равняться на жителей Чечни, где высокая рождаемость и почти нет сирот. В послании Федеральному Собранию в феврале Путин заявил, что в стране начались сложности с демографией и предложил всячески поддерживать многодетные семьи. В апреле, в подтверждение своих слов, президент подписал поправки в Налоговый кодекс РФ о предоставлении дополнительных льгот многодетным семьям, напоминает РАПСИ.

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