На счетах пенсионных фондов России накопилась рекордная сумма

Эксперты полагают, что россияне зря платят отчисления в резервы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В резервах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России (ПФР) скопилось 220 миллиардов рублей. Такая сумма набралась из-за потерь граждан при досрочных переходах, а также «налога» на доходность.

«Резерв по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составляет 220 миллиардов рублей», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на отчетности фондов и собственные расчеты. Резерв ОПС частных фондов достиг почти 3%, а резерв ПФР составляет более 8% от пенсионных накоплений (по закону, РОПС должен находиться в пределах от 1 до 8 процентов).

Эксперты полагают, что вопрос о целесообразности резервных фондов должен решаться в рамках дискуссии. «Есть РОПС, который является своего рода добавочным капиталом и в отношении которого у нас возникают сомнения в его необходимости», — заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация НПФ выступили с предложением уменьшить обязательные отчисления фондов в РОПС.

Как писало ранее «URA.RU», правительство России поддержало законопроект о снижении возраста, с которого можно получать пенсии в негосударственных пенсионных фондах. Если закон примут, то россияне смогут получать частные пенсии с 55 и 60 лет, как было до изменений в пенсионной системе, напоминает агентство Nation News.