Правительство готово разрешить россиянам досрочно получать частные пенсии

В кабмине одобрили инициативу, согласно которого граждане смогут получать негосударственные пенсии в 55 и 60 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Правительство РФ с рядом оговорок поддержало законопроект о снижении возраста, с которого можно получать негосударственную пенсию. В случае принятия этой законодательной инициативы россияне смогут начать получат частные пенсии с 55 и 60 лет.

«В Государственную Думу поступил положительный отзыв Правительства России на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 и мужчинам, достигшим 60 лет», — сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», депутаты от которой являются авторами проекта закона.

На сегодняшний день в России по закону установлены равные основания для выплаты как страховой пенсии по старости, так и негосударственной — для участников негосударственных пенсионных фондов: в частности, это достижение возраста 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

Для получения таких выплат нужно иметь договор с НПФ. Правда, пока накопительная часть пенсий находится в «заморозке» и индексируется лишь раз в год. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил, что пенсию можно получить и раньше, если работник заключил договор с НПФ о добровольной пенсии, которая может формироваться за счет самостоятельных взносов или с помощью корпоративной программы работодателя. Получить накопительную или добровольную пенсию раньше возраста выхода на пенсию станет стимулом для самостоятельного формирования будущего капитала.

Ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ готовят к запуску новую модель накопления пенсий в России. О ней пока лишь известно, что в основе будет лежать законопроект об ИПК (индивидуальном пенсионном капитале), но система так называться не будет. Кроме того, участие в ней будет добровольным. Механизм, по задумке финансовых ведомств, позволит увеличить пенсии до 20%, в зависимости от уровня заработной платы, уточняет RT.