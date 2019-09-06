Собянин заявил, что без Москвы регионы «окунутся в нищету»

Сергей Собянин объяснил, что будет с Россией без Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России произойдет катастрофа, если не будет Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Так он прокомментировал тезис о том, что Москва живет за счет других регионов.

«Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» в канун 872-летия Москвы.

Мэр отметил, что Москва ежегодно переводит в федеральный бюджет около двух триллионов рублей, которые помогают выравнивать бюджеты других регионов страны. Собянин указал, что столица производит «больше 20% ВВП» России, около двух миллионов рабочих мест для людей из близлежащих городов и порядка 3,5 млн рабочих мест по всей стране.

День рождения столицы празднуется в первую или вторую субботу сентября. В 2019 году мероприятия будут проходить 7 и 8 числа, совпав в воскресенье с единым днем голосования.