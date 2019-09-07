СМИ: россиянка могла погибнуть при пожаре на судне в Калифорнии

Гражданка России могла находиться на борту туристического судна Conception, сгоревшего в Калифорнии 2 сентября. Такая информация появилась в СМИ. Посольство России в США уже начало проверку.
«В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в госдеп новый запрос», — передает сообщение дипломатического ведомства RT.
Судно для дайверов Conception вспыхнуло и затонуло в понедельник возле побережья Санта-Крус. На борту находились 39 человек. Пятерым удалось спастись. Имя россиянки было указано в списке погибших. Она была сотрудницей компании SpiralLinks, уточняет Nation News.
В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю.Крашенная, направили в госдеп новый запрос.— Пос-во России???????? в США (@RussiaInUSA) 6 сентября 2019 г.
Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства. https://t.co/2OGFXGJpsP