СМИ: россиянка могла погибнуть при пожаре на судне в Калифорнии

В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю.Крашенная, направили в госдеп новый запрос.

Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства. https://t.co/2OGFXGJpsP