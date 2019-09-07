06 сентября 2019

СМИ: россиянка могла погибнуть при пожаре на судне в Калифорнии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция, яхта
Предположительно россиянка сгорела на судне для любителей дайвинга в СШАФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гражданка России могла находиться на борту туристического судна Conception, сгоревшего в Калифорнии 2 сентября. Такая информация появилась в СМИ. Посольство России в США уже начало проверку.

«В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в госдеп новый запрос», — передает сообщение дипломатического ведомства RT.

Судно для дайверов Conception вспыхнуло и затонуло в понедельник возле побережья Санта-Крус. На борту находились 39 человек. Пятерым удалось спастись. Имя россиянки было указано в списке погибших. Она была сотрудницей компании SpiralLinks, уточняет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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