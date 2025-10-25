Москва и Киев близки к завершению боевых действий: Дмитриев заявил о подвижках в мирных переговорах по Украине

Дмитриев сделал ряд важных заявлений во время поездки в США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Киев и Москва могут достичь компромисса в ходе конфликта, если урегулируют дипломатическим путем ключевые вопросы. Украинская сторона более реалистично стала смотреть на текущую обстановку, а Россия открыта для гарантий безопасности и не приемлет временных решений. О чем еще сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ходе визита в США — читайте в материале URA.RU.

Киев отрезвила ситуация в противостоянии с Москвой

Позиция украинских властей по урегулированию вооруженного конфликта стала более реалистичной. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Я считаю, что очень важно завершить [конфликт], но при этом иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, что приемлемо для Украины. Я думаю, Украина тоже движется в сторону более реалистичной позиции», — отметил глава РФПИ.

Россия и Украина близки к миру

Москва и Киев могут приблизиться к завершению боевых действий. Сторонам необходимо достичь не просто временного перемирия, а комплексного мирного соглашения, отметил Дмитриев.

Дмитриев отметил, что российская сторона заинтересована в дипломатическом урегулировании Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение… Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности», — процитировал слова Дмитриева «Коммерсант». По его словам, если стороны придут к консенсусу, урегулирование ситуации может занять короткие сроки.

Условия для быстрого решения конфликта на Украине известны

По словам Дмитриева, для выхода из противостояния необходимо урегулировать три вопроса. Они касаются статуса территорий, нейтралитета Украины и предоставления стране международных гарантий безопасности.

«Один из элементов — это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: „Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины“. Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта», — заявил Дмитриев.

Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России, отметил Дмитриев. По мнению спецпредставителя президента, за рубежом соблюдение интересов сторон и гарантии безопасности также считают ключевым пунктом для будущего Европы.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится. Однако в более поздние сроки, чем ожидалось ранее, сказал Кирилл Дмитриев.

Встреча лидеров России и США может пройти позднее Фото: Официальный сайт Президента РФ

«Встреча президентов состоится, но, вероятно, позже», — подчеркнул глава РФПИ. Вероятной причиной переноса может быть желание сторон качественно подготовить переговоры и тщательно проработать детали.