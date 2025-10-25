Логотип РИА URA.RU
Стали известны подробности взрыва в Сочи

Из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи погиб один, трое пострадали
25 октября 2025 в 05:48
Фото: © URA.RU

В результате взрыва бытового газа в квартире, один человек погиб, еще трое получили травмы и госпитализированы. Мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии. Для жильцов пострадавших квартир подготовлено 2 пункта временного размещения в хостеле и в одном из ЖК. Всего разместили 18 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

