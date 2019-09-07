СМИ: из «Лефортово» вывозят украинских заключенных

Журналисты наблюдают за происходящим в московском СИЗО
Из московского СИЗО «Лефортово» отправлены два автобуса, в которых, предположительно, вывезли украинских граждан для обмена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Украинских военных, нарушивших морскую границу, скорее всего везут в в аэропорт Внуково, отмечает «Страна.ua». Об освобождении осужденных и задержанных граждан Москва и Киев ведут переговоры с конца лета. Президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форму отмечал, что этот вопрос должен решиться в ближайшее время.
Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал заключенных, об обмене которыми договариваются Украина и Россия.