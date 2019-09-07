В Москве задержали экс-участницу Pussy Riot Толоконникову

В Москве задержала Надежда Толоконникова (справа) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывшая участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и 14 ее соратников задержаны на юге Москвы. Об этом на своей странице в Twitter рассказала сама активистка, позже ее адвокат Татьяна Молоканова поделилась подробностями.

«Задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали. Собирались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом», — написала Толоконникова, проиллюстрировав сообщение снимком из автобуса на фоне сотрудника полиции.

Как пояснила ТАСС Молоканова, задержанные были доставлены в отдел полиции Даниловского района Москвы. Активисты были в костюмах полицейских и судей, однако поводом для задержания стало не это. По словам адвоката, по номеру «02» поступило сообщение о краже в квартире дома, возле которого задержали Толоконникову и ее знакомых. Сейчас в полиции остаются 11 человек, включая экс-участницу Pussy Riot.