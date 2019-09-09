Коммунист Анатолий Локоть уверенно избран мэром Новосибирска на второй срок. Об этом свидетельствуют итоги голосования, размещенные на сайте горизбиркома Новосибирска.
«Локоть набирает 50,4% голосов по итогам обработки 99,1% протоколов комиссий», — говорится в сведениях об итогах выборов.
На втором месте — координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Он получил 18,24% голосов. Таким образом, сторонник блогера, сумевший получить регистрацию в качестве кандидата, не смог составить существенную конкуренцию действующему градоначальнику на самих выборах. На третьем месте оказался представитель ЛДПР Евгений Лебедев, набравший 9,37% голосов.
«Единая Россия», как известно, не стала выставлять своего кандидата на выборах мэра Новосибирска и отказалась поддерживать кого-либо из претендентов на данный пост. Причина этого решения «партии власти» — прошлогоднее неформальное соглашение, заключенное между новосибирским губернатором, единороссом Андреем Травниковым и местным обкомом КПРФ во главе с Локтем. Согласно достигнутым тогда договоренностям, Локоть и Компартия обязались поддержать кандидатуру Травникова на пост руководителя региона. В обмен на это ЕР пообещала не участвовать в мэрских выборах и не поддерживать никого из конкурентов коммуниста.