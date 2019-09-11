На Украине завели уголовное дело против Порошенко и Климкина

Антикоррупционное бюро Украины открыло дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главы МИД Павла Климкина. Причиной стал факт возможных злоупотреблений служебным положением.
«Уголовное производство зарегистрировано по решению суда, который обязал НАБУ начать расследование по статье 364 Уголовного кодекса Украины», — пишет ТАСС. При этом обстоятельства предполагаемого правонарушения и подробности дела не раскрываются.
Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Порошенко фигурирует как минимум в 11 уголовных производствах, сообщает «Утро.ру». В частности, без имени экс-главы Украины не обошлось в делах о государственной измене, неуплате налогов, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти. Ранее американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин публично заявлял, что Петр Порошенко, пребывая у власти, вывел из страны свыше восьми миллиардов долларов.