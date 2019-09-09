На Украине заявили о готовности арестовать экс-президента Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка готов потребовать ареста экс-главы государства Петра Порошенко. По словам руководителя надзорного ведомства, он не исключает, что бывшего президента страны могут арестовать прямо во время заседания Верховной рады.
«У нас вообще нет неприкасаемых. Если появится такая необходимость, то я буду не просить, а требовать ареста Порошенко. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Скажем так — рука не дрогнет», — подчеркнул Рябошапка в интервью «РБК Украина».
Ранее американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин публично заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко, пребывая у власти, вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов. Бизнесмен также указал, что бывший украинский президент вывел за рубеж транш Международного валютного фонда в один миллиард долларов, выделенный Киеву в качестве материальной помощи.
Сейчас экс-президент Украины — фигурант сразу 13 уголовных дел, в которых он числится как подозреваемый или свидетель, уточняет RT. Большинство из них касаются узурпации судебной власти, государственной измены и неуплаты налогов.