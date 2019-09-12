На Ямале «скорая» провалилась в открытый люк

Карета «скорой помощи» в Салехарде (ЯНАО) застряла в открытом канализационном люке. О происшествии в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте» сообщили местные жители.
«Вызвали скорую, подозревали у ребенка аппендицит, естественно, забрали в больницу. Но когда машина скорой разворачивалась возле дома, наехала на люк, ну и, соответственно, провалилась», — написал анонимный пользователь. Он уточнил, что в итоге «нашелся добрый человек, который вытащил» автомобиль.
Главврач городской станции скорой медицинской помощи Руслан Сулейманов уточнил, что ЧП произошло вечером 11 сентября. Причиной стала плохая видимость на дороге. «Задержка из-за данного инцидента была минимальна, поскольку „скорую“ практически сразу вытащила проезжающая мимо машина. В результате происшествия никто не пострадал. Сроки и качество оказания медицинской помощи нарушены не были», — уточнили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.
В мэрии Салехарда получить оперативный комментарий не удалось. Там попросили время на подготовку ответа.