11 сентября 2019
10 сентября 2019

На Ямале «скорая» провалилась в открытый люк

© Служба новостей «URA.RU»
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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, скорая помощь, машина скорой помощи, цгб1 нижнего тагила, городская больница1 нижнего тагила
В машине «скорой помощи» в момент ДТП находился ребенок с подозрением на аппендицитФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Карета «скорой помощи» в Салехарде (ЯНАО) застряла в открытом канализационном люке. О происшествии в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте» сообщили местные жители.

«Вызвали скорую, подозревали у ребенка аппендицит, естественно, забрали в больницу. Но когда машина скорой разворачивалась возле дома, наехала на люк, ну и, соответственно, провалилась», — написал анонимный пользователь. Он уточнил, что в итоге «нашелся добрый человек, который вытащил» автомобиль.

Главврач городской станции скорой медицинской помощи Руслан Сулейманов уточнил, что ЧП произошло вечером 11 сентября. Причиной стала плохая видимость на дороге. «Задержка из-за данного инцидента была минимальна, поскольку „скорую“ практически сразу вытащила проезжающая мимо машина. В результате происшествия никто не пострадал. Сроки и качество оказания медицинской помощи нарушены не были», — уточнили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

В мэрии Салехарда получить оперативный комментарий не удалось. Там попросили время на подготовку ответа.

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