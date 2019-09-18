Правительство Курганской области отправили в отставку

Шумков официально объявил об отставке правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области в полном составе ушло в отставку. Об этом объявил губернатор Зауралья Вадим Шумков на заседании правительства, которое состоялось после его инаугурации.

«Сегодня в обязательной повестке — единственный вопрос: о сложении полномочий правительством Курганской области перед вновь вступившим в должность избранным губернатором. Это процедура, ее необходимо соблюсти», — заявил Шумков.

От лица всех членов правительства Шумкова поздравила руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи. Она пожелала ему удачи, успехов и терпения. Она отметила, что члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава правительства — на эту процедуру отводится два месяца.

«Коллеги, есть вопросы, замечания, предложения? Кто-то хочет остаться?» — спросил у присутствующих Шумков, вызвав смех в зале. «Надеюсь, что с большинством буду продолжать работать дальше. Хотел бы тех, кто нас оставит, поблагодарить за совместную работу. Я считаю, что при всех моментах нам за эти 11 месяцев много что удалось», — добавил губернатор.