18 сентября 2019
17 сентября 2019

Спикер парламента Прикамья заявил о пользе вина для своего здоровья. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, сухих валерий
Спикер парламента Прикамья улучшает свое настроение при помощи «красного или белого»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих признался, что улучшает настроение и нормализует свое артериальное давление при помощи вина. Об этом он заявил после доклада регионального министра здравоохранения на пленарном заседании парламента.

«Я меряю у себя давление и смотрю, какое у меня настроение. Вы знаете, зависимость есть. И только одно средство — либо красное, либо белое [вино] — помогает из этой ситуации выйти. Посмотреть на мир более радостными глазами», — заявил Сухих.

Он предложил главе краевого минздрава Оксане Мелеховой провести исследование на уровне региона и узнать зависимость между общим настроением населения в территориях и числом болезней сердечно-сосудистой системы. Мелехова сообщила, что пока таких исследований не проводилось, но есть все ресурсы для такой работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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