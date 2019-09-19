Спикер парламента Прикамья улучшает свое настроение при помощи «красного или белого» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих признался, что улучшает настроение и нормализует свое артериальное давление при помощи вина. Об этом он заявил после доклада регионального министра здравоохранения на пленарном заседании парламента.

«Я меряю у себя давление и смотрю, какое у меня настроение. Вы знаете, зависимость есть. И только одно средство — либо красное, либо белое [вино] — помогает из этой ситуации выйти. Посмотреть на мир более радостными глазами», — заявил Сухих.

Он предложил главе краевого минздрава Оксане Мелеховой провести исследование на уровне региона и узнать зависимость между общим настроением населения в территориях и числом болезней сердечно-сосудистой системы. Мелехова сообщила, что пока таких исследований не проводилось, но есть все ресурсы для такой работы.