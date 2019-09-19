Минздрав разрешил россиянам пить алкоголь пять дней в неделю

В ведомстве считают, что мужчина может выпивать в день по три порции пива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство здравоохранения РФ рассказало, сколько россиянам можно выпивать алкоголя в день. С заявлением выступил один из экспертов ведомства.

«Порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день», — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на представителя ведомства.

При этом в день россияне могут выпивать больше одной порции. Так, по мнению ведомства, женщины должны в сутки выпивать не больше двух порций (0,4 литра вина), а мужчины — не более трех (2,7 литра пива).

Также Минздрав рекомендует два дня в неделю воздержаться от употребления спиртного. Это поможет не нанести вред здоровью, считают в ведомстве. При этом отмечается, что вышеуказанные расчеты не относятся к водителям и беременным женщинам.