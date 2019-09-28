В Санкт-Петербурге родилась Россия Русских. Отец девочки — Михаил Русских признался, что выбирали имя для малышки основываясь на православии и патриотизме.
«Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии… Россия — она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой», — пояснил выбор имени для девочки порталу «Фонтанка» Михаил Русских.
Счастливый отец признается, что бабушки и дедушки выбор имени для ребенка не одобрили, однако родителей это не смутило. Они считают, что подросшая дочь может сама решить, оставить ей имя, которым нарекли родители или поменять его. «Если она захочет сменить имя, когда вырастет, я не буду против», — отметил петербуржец.
Как писало «URA.RU», в феврале прошлого года многодетные родители Шишкины из Воронежской области назвали свою дочь Россией. Девочка стала шестым ребенком в семье.